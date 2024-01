Aktien Schweiz schwach - Logitech-Kurs knickt um 9% ein

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat am Dienstag schwach tendiert und war mit Abstand das Schlusslicht in Europa. Maßgeblichen Anteil daran hatte die Logitech-Aktie, die um fast 9 Prozent einbrach. Auslöser war, dass der Hersteller von Computerzubehör bereits das neunte Quartal in Folge einen Umsatzrückgang hinnehmen musste. Dass Logitech nun den Ausblick erhöhte, kam dagegen nicht an, auch nicht, dass der Gewinn im Berichtsquartal stieg. Außerdem hieß es im Handel, man habe sich eine stärkere Erhöhung erhofft.

Der SMI verlor 1,1 Prozent auf 11.149 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursverlierer und 4 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 19,59 (Montag: 18,85) Millionen Aktien.

Deutliche Verluste im Leitindex SMI verzeichneten auch Alcon (-2,7%), Partners Group (-2,2%) und Sonova (-2,2%). Auch die Schwergewichte Nestle (-1,6%), Novartis (-1,0%) und Roche (-1,6%) bremsten.

In der zweiten Reihe ging es für Swatch ebenfalls steil abwärts um 4,6 Prozent. Der Uhrenhersteller verdiente im vergangenen Jahr zwar dank höherer Umsätze mehr und will die Aktionäre daran in Form einer höheren Dividende teilhaben lassen. Allerdings habe der Markt auch hier mehr erwartet, hieß es. Die Analysten der Deutschen Bank bemängelten dazu die um 6,3 Prozent gestiegenen Lagerbestände.

Sika trotzten mit einem Plus von 1,2 Prozent der Abwärtstendenz. Sie wurden gestützt von einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS. Geberit - abgestuft auf "Neutral" - hielten sich mit einem Minus von 0,3 Prozent vergleichsweise gut.

January 23, 2024