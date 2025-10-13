BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Papier unter der Lupe 13.10.2025 10:13:47

Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die BASF-Aktie

BASF-Papier wurde von Warburg Research-Analyst Oliver Schwarz genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 09:57 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 42,84 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 0,37 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260 073 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 6,3 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Bilanz wird von Experten auf den 22.10.2025 terminiert.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Viktoriia Hnatiuk / Shutterstock.com

