BASF Aktie
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
|Papier unter der Lupe
|
13.10.2025 10:13:47
Aktien-Tipp: So bewertet Warburg Research die BASF-Aktie
Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für BASF von 46 auf 43 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Oliver Schwarz senkte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnerwartungen für den Chemiekonzern wegen des weiterhin schwierigen Konjunkturumfeldes. Derweil sei der Verkaufspreis für die Lacke-Sparte attraktiv.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der BASF-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Um 09:57 Uhr wies die BASF-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 42,84 EUR nach oben. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 0,37 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 260 073 BASF-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2025 kletterte die Aktie um 6,3 Prozent. Die Vorlage der Q3 2025-Bilanz wird von Experten auf den 22.10.2025 terminiert.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
10:04
|DAX 40-Titel BASF-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BASF von vor 10 Jahren verloren (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 legt zum Start zu (finanzen.at)
|
09:21
|BASF-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung (finanzen.at)
|
10.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
10.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
10.10.25
|ROUNDUP: BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle (dpa-AFX)
|
10.10.25
|BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle (Dow Jones)
|
10.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,85
|1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung an der Handelsfront: ATX legt zum Wochenstart zu -- DAX auf Erholungskurs -- Trump-Drohung sorgt für kräftige Verluste in Asien
Am heimischen Aktienmarkt sorgen die Entspannungssignale im Zollstreit für Gewinne. Erholungstendenzen sind zum Auftakt auch am deutschen Aktienmarkt zu sehen. In Fernost geht es zum Wochenstart teils deutlich abwärts.