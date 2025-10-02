BASF Aktie
|43,62EUR
|0,80EUR
|1,87%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat BASF nach einem Kapitalmarkttag auf "Neutral" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Beim Ausblick auf 2026 habe das Management des Chemiekonzerns wegen der schwer vorhersagbaren Auftragsentwicklung wenig Neigung zu Details gezeigt, schrieb Geoff Haire in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Auch zeige das derzeitige Handelsumfeld wenig Besserung seit dem US-Zollschock im April./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 14:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Neutral
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
43,51 €
|
Abst. Kursziel*:
3,42%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
43,62 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,16%
|
Analyst Name::
Geoff Haire
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
17:59
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 klettert schlussendlich (finanzen.at)
|
12:27
|Freundlicher Handel in Europa: Anleger lassen Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag steigen (finanzen.at)
|
12:19
|BASF-Analyse: Buy-Bewertung von Goldman Sachs Group Inc. für BASF-Aktie (finanzen.at)
|
12:08
|BASF kriegt langsam wieder die Kurve (Spiegel Online)
|
11:16
|ROUNDUP: BASF bestätigt Ziele bis 2028 - Umbau kommt voran (dpa-AFX)
|
10:34
|BASF-Analyse: Hold-Bewertung für BASF-Aktie von Jefferies & Company Inc. (finanzen.at)
|
09:14
|BASF wird geplante Aktienrückkäufe eventuell vorziehen (Dow Jones)
|
01.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)