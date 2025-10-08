BASF Aktie

43,61EUR -0,35EUR -0,80%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
08.10.2025 12:13:17

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43,61 € 		Abst. Kursziel*:
16,95%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
43,61 € 		Abst. Kursziel aktuell:
16,95%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten

Analysen zu BASFmehr Analysen

12:13 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 BASF Neutral UBS AG
02.10.25 BASF Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

BASF 43,64 -0,73% BASF

Aktuelle Aktienanalysen

12:37 Allianz Hold Jefferies & Company Inc.
12:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
12:36 Swiss Re Hold Jefferies & Company Inc.
12:36 AXA Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Assicurazioni Generali Buy Jefferies & Company Inc.
12:33 Zurich Insurance Hold Jefferies & Company Inc.
12:13 BASF Outperform Bernstein Research
11:59 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
11:57 AB InBev Buy Jefferies & Company Inc.
11:55 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
11:53 Renault Hold Deutsche Bank AG
11:51 Dürr Hold Deutsche Bank AG
11:50 ArcelorMittal Buy Deutsche Bank AG
11:05 ABB Sector Perform RBC Capital Markets
11:05 Knorr-Bremse Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
11:03 Alstom Buy Deutsche Bank AG
10:42 UBS Buy Deutsche Bank AG
10:33 London Stock Exchange Buy Deutsche Bank AG
10:32 Deutsche Börse Buy Deutsche Bank AG
09:47 Beiersdorf Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:47 BMW Buy Warburg Research
09:45 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:45 HUGO BOSS Buy Warburg Research
09:44 Henkel vz. Buy Warburg Research
09:44 ING Group Overweight Barclays Capital
09:39 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
09:15 ABB Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:14 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:12 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:12 Sanofi Outperform Bernstein Research
09:11 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:55 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
08:55 Apple Neutral UBS AG
08:40 Shell Buy UBS AG
08:37 Rio Tinto Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:36 TotalEnergies Buy UBS AG
07:45 Givaudan Neutral UBS AG
07:44 ING Group Buy UBS AG
07:42 Tesla Sell UBS AG
07:41 CTS Eventim Buy UBS AG
07:41 adidas Buy UBS AG
07:39 Roche Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:36 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:23 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
07:22 Sartorius vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 BMW Buy UBS AG
06:41 AIXTRON Neutral JP Morgan Chase & Co.
07.10.25 London Stock Exchange Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.25 Deutsche Börse Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen