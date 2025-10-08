BASF Aktie
|43,61EUR
|-0,35EUR
|-0,80%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Kapitalmarkttag des Chemiekonzerns habe das Vertrauen in das Management und die geschäftliche Wende verstärkt, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Rahmenbedingungen für die Chemiebranche dürften sich aber kurzfristig nicht verbessern./mf/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 22:08 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.10.2025 / 04:29 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,61 €
|
Abst. Kursziel*:
16,95%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
43,61 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,95%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
12:27
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 mittags freundlich (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
07.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 notiert zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
|
06.10.25
|BASF-Aktie leichter: BASF offenbar kurz vor Verkauf von Lacke-Geschäft (dpa-AFX)
|
06.10.25
|BASF-Analyse: DZ BANK bewertet BASF-Aktie mit Kaufen in neuer Analyse (finanzen.at)
|
06.10.25
|BASF spricht exklusiv mit Carlyle über sein Coating-Geschäft - Zeitung (Dow Jones)
|
06.10.25
|Carlyle nears €7bn deal for BASF unit (Financial Times)
|
06.10.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 gibt nach (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17.09.25
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,64
|-0,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:37
|Allianz Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:36
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:33
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:13
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|11:59
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:57
|AB InBev Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:55
|Daimler Truck Outperform
|RBC Capital Markets
|11:53
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|11:51
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|11:50
|ArcelorMittal Buy
|Deutsche Bank AG
|11:05
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:05
|Knorr-Bremse Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|11:03
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10:42
|UBS Buy
|Deutsche Bank AG
|10:33
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:32
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:47
|BMW Buy
|Warburg Research
|09:45
|WACKER CHEMIE Buy
|Warburg Research
|09:45
|HUGO BOSS Buy
|Warburg Research
|09:44
|Henkel vz. Buy
|Warburg Research
|09:44
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|09:39
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:15
|ABB Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:14
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:12
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|09:11
|FedEx Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Iberdrola Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|Apple Neutral
|UBS AG
|08:40
|Shell Buy
|UBS AG
|08:37
|Rio Tinto Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|07:45
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|07:44
|ING Group Buy
|UBS AG
|07:42
|Tesla Sell
|UBS AG
|07:41
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|07:41
|adidas Buy
|UBS AG
|07:39
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:23
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|Sartorius vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|BMW Buy
|UBS AG
|06:41
|AIXTRON Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|London Stock Exchange Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.25
|Deutsche Börse Hold
|Jefferies & Company Inc.