BASF Aktie
|43,67EUR
|0,85EUR
|1,99%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarkttages mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Hold" belassen. Die Nachfragesituation sei in den meisten Absatzmärkten des Chemiekonzerns auch im dritten Quartal herausfordernd gewesen, schrieb Chris Counihan am Donnerstagmorgen. Der angekündigte Aktienrückkauf könnte in Abhängigkeit von der Veräußerung des Beschichtungsgeschäfts vorgezogen werden./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 03:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
43,39 €
|
Abst. Kursziel*:
3,71%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
43,67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,05%
|
Analyst Name::
Chris Counihan
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
09:14
|BASF wird geplante Aktienrückkäufe eventuell vorziehen (Dow Jones)
|
01.10.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BASF auf 'Underweight' - Ziel 40 Euro (dpa-AFX)
|
30.09.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.at)
|
30.09.25
|LUS-DAX-Handel aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Dienstagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
30.09.25