BASF Aktie
|42,68EUR
|0,46EUR
|1,09%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,45 €
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASFmehr Nachrichten
|
10.10.25
|ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt BASF auf 'Hold' - Ziel 45 Euro (dpa-AFX)
|
10.10.25
|STOXX-Handel Euro STOXX 50 sackt zum Handelsende ab (finanzen.at)
|
10.10.25
|ROUNDUP: BASF verkauft Lack-Sparte an US-Finanzinvestor Carlyle (dpa-AFX)
|
10.10.25
|BASF verkauft 60 Prozent des Lackgeschäfts für 5,8 Mrd Euro an Carlyle (Dow Jones)
|
10.10.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags leichter (finanzen.at)
|
08.10.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen DAX zum Handelsende steigen (finanzen.at)
|
08.10.25
|Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
Analysen zu BASFmehr Analysen
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.09.25
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|23.09.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|42,78
|1,33%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:16
|Roche Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:16
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:55
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:54
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:51
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|ArcelorMittal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:39
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Santander Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Stellantis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Verbund Hold
|Erste Group Bank
|10.10.25
|Novartis Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|10.10.25
|Gerresheimer Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|Danone Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Befesa Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10.10.25
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|SAFRAN Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|Südzucker Verkaufen
|DZ BANK
|10.10.25
|flatexDEGIRO Buy
|UBS AG
|10.10.25
|Novo Nordisk Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|ASML NV Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.10.25
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Alstom Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|ABB Sell
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Nordex Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Siemens Hold
|Deutsche Bank AG
|10.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.10.25
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|10.10.25
|WACKER CHEMIE Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Sartorius Stedim Biotech Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|AIXTRON Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|UBS AG
|10.10.25
|Kering Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.10.25
|Brenntag Sell
|UBS AG
|10.10.25
|HORNBACH Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.25
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets