WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

13.10.2025 07:44:21

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Auch im dritten Quartal dürfte sich die schlechte Lage der Chemieindustrie kaum verbessert haben, schrieb James Hooper in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie zur anstehenden Berichtssaison. Die Nachfrage sei schwach und es gebe ein Überangebot. Die Erwartungen der Investoren seien aber auch schon niedrig. In diesem Umfeld bleiben die Aktien von Industriegasekonzernen wie Linde und Air Liquide seien Favoriten./mis/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 18:35 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2025 / 04:25 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43,45 € 		Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,49%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

07:44 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
06.10.25 BASF Kaufen DZ BANK
03.10.25 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
