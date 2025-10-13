BASF Aktie

42,73EUR 0,51EUR 1,21%
BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

13.10.2025 12:49:21

BASF Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BASF Outperform
Unternehmen:
BASF 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
51,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
43,45 € 		Abst. Kursziel*:
17,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
42,73 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
Analyst Name::
James Hooper 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:24 BASF Hold Warburg Research
08:27 BASF Buy Deutsche Bank AG
07:44 BASF Outperform Bernstein Research
10.10.25 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
08.10.25 BASF Outperform Bernstein Research
