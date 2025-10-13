BASF Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Verkauf des Lacke-Geschäfts auf "Outperform" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. James Hooper lobte in einer ersten Reaktion am Freitag die Transaktion. Der Verkaufspreis liege über seiner Erwartung./rob/mis/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / 13:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
51,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
43,45 €
|
Abst. Kursziel*:
17,38%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
42,73 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,35%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
|
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:27
|BASF Buy
|Deutsche Bank AG
|07:44
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08.10.25
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|06.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.07.25
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|BASF Reduce
|Baader Bank
|09:24
|BASF Hold
|Warburg Research
|10.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.09.25
|BASF Neutral
|UBS AG
