Salzgitter Aktie

WKN: 620200 / ISIN: DE0006202005

Schwache Rüstungswerte 11.08.2025 11:02:00

Aktien von Salzgitter und DEUTZ geben nach - Rüstungsfantasie wank

Aktien von Salzgitter und DEUTZ geben nach - Rüstungsfantasie wank

Die Aktien von Salzgitter und DEUTZ sind am Montag im Sog schwacher Rüstungswerte unter Druck geraten.

Der Salzgitter-Kurs fällt via XETRA zeitweise um 1,03 Prozent auf 23,14 Euro, der des Motorenbauers DEUTZ um 3,34 Prozent auf 8,96 Euro.

Im Fokus steht ein für Freitag geplantes Gespräch zwischen US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin über eine mögliche Friedenslösung im seit fast dreieinhalb Jahren andauernden russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Bei den Salzgitter-Aktien hatte zuletzt eine Zulassung für Panzerstahl durch die Bundeswehr für Fantasie gesorgt und Anleger zumindest etwas über die Belastungen durch das noch triste Geschäftsumfeld hinwegsehen lassen. Auch die Aktien von DEUTZ hatten zuletzt immer wieder von Rüstungsfantasie profitiert, hatte das Unternehmen doch im März angekündigt, im Rüstungsgeschäft stärker tätig werden zu wollen.

Baader Bank belässt Salzgitter auf 'Buy' - Ziel 45 Euro

Die Baader Bank hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Die Märkte blieben herausfordernd, schrieb Christian Obst in einer ersten Einschätzung am Montag. Die Prognose des Stahlherstellers für die Nettoverschuldung im Gesamtjahr stehe aber auf der Habenseite. Die operative Ergebnisprognose (Ebt) für das Geschäftsjahr signalisiere eine leichte Verbesserung im zweiten Halbjahr.

Jefferies belässt Salzgitter auf 'Hold' - Ziel 26 Euro

Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salzgitter AG nach endgültigen Geschäftszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die EU-Stahlmärkte hätten sich in das dritte Quartal hinein abgeschwächt, schrieb Cole Hathorn in einer ersten Einschätzung am Montag. Der niedersächsische Stahl- und Röhrenhersteller rechne im zweiten Halbjahr nicht mit einer deutlicheren Erholung. Die EU-Stahlpreise sollten im dritten Quartal aber ihren Boden erreichen.

/mis/stk

FRANKFURT / MÜNCHEN / NEW YORK (dpa-AFX Broker)

