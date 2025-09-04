DEUTZ Aktie

9,39EUR -0,37EUR -3,79%
DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
04.09.2025 10:58:39

DEUTZ Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Deutz mit einem Kursziel von 11,30 Euro auf "Buy" belassen. Mit dem Kauf der Sobek Group stärke Deutz den Rüstungsbereich, schrieb Jorge Gonzalez Sadornil am Donnerstag. Die Aktie bleibe enorm attraktiv./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.09.2025 / 08:26 / MEZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
Unternehmen:
DEUTZ AG 		Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG 		Kursziel:
11,30 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
9,64 € 		Abst. Kursziel*:
17,22%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
9,39 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,40%
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu DEUTZ AGmehr Nachrichten