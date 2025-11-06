DEUTZ Aktie

DEUTZ für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Schwarze Zahlen 06.11.2025 16:24:00

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn in Q3 deutlich gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

DEUTZ-Aktie fester: Gewinn in Q3 deutlich gesteigert - Umsatzziel aber gedämpft

Beim Motorenbauer DEUTZ zahlen sich eine breitere Aufstellung und das Sparprogramm aus.

Im dritten Quartal verdienten die Kölner im Tagesgeschäft mehr und kehrten unter dem Strich in die schwarzen Zahlen zurück. Dabei half auch das Sparprogramm, das inzwischen in Fahrt kommt. Die bis Ende 2026 geplanten dauerhaften Einsparungen von 50 Millionen Euro dürften sogar deutlich übertroffen werden, hieß es am Donnerstag bei der Vorstellung der Quartalszahlen in einer Präsentation. Konzernchef Sebastian Schulte sprach zudem von einem guten Start in das Schlussquartal, das stark werden dürfte. Die Börse zeigte sich erfreut, auch wenn er zugleich das Umsatzziel für 2025 etwas dämpfte.

Anders als erwartet hätten sich die Märkte für Baumaschinen und in der Landtechnik bislang nicht erholt, hieß es von DEUTZ zur Begründung. Für das Gesamtjahr strebt der Konzern deshalb nun das untere Ende seiner Umsatzprognose von 2,1 bis 2,3 Milliarden Euro an.

An der Börse gehörte die DEUTZ-Aktie am Nachmittag mit einem Aufschlag von fast drei Prozent auf 8,24 Euro zu den Favoriten im SDAX. Danach reduzierte sich das Kursplus zeitweise auf 0,31 Prozent (8,04 Euro). Damit unterbricht das Papier seine jüngste Abwärtsserie: Nach einem Jahreshoch bei 9,94 Euro im September war die Aktie in den vergangenen Wochen kräftig zurückgefallen. Dennoch hat sich der Kurs seit Jahresbeginn immer noch mehr als verdoppelt. Beflügelt wurde die Anlegerfantasie unter anderem von einer Expansion ins Rüstungssegment und dem bisher gelungen Sanierungskurs.

Die Nordrhein-Westfalen hatten im vergangenen Jahr nach mauen Absatzzahlen und der schwachen Konjunktur ihr Sparpaket ausgerollt, zu dem auch Stellenstreichungen gehören. In diesem Jahr sollen die Kosten nachhaltig um mehr als 25 Millionen sinken. Zugleich kaufte DEUTZ abseits des bisherigen Kerngeschäfts zu. So baute der Konzern etwa im September sein Rüstungsgeschäft mit dem Kauf der Sobek Group aus, einem Anbieter von Antriebssystem für Drohnen.

Das neue Portfolio und ein gut laufendes Servicegeschäft liefert dem Konzern nun nach eigenen Angaben Rückenwind. Thorsten Reigber von der DZ-Bank sprach insgesamt von einem soliden dritten Quartal.

Von Juli bis Ende September stieg der Erlös des Unternehmens im Jahresvergleich um fast 15 Prozent auf 493,3 Millionen Euro, wie DEUTZ weiter mitteilte. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (bereinigtes Ebit) konnte das Unternehmen auch wegen der Einsparungen nahezu vervierfachen, es stieg auf 28,4 Millionen Euro. Die entsprechende Marge lag bei 5,8 Prozent nach lediglich 1,7 Prozent im Vorjahr. Für das Gesamtjahr peilt Konzernchef Schulte die Mitte der Bandbreite von fünf bis sechs Prozent an.

Unter dem Strich belief sich der Gewinn im dritten Jahresviertel auf 12,3 Millionen Euro, im Vorjahresquartal hatte DEUTZ noch einen Verlust von zwei Millionen Euro ausgewiesen.

Als Haar in der Suppe erscheint derweil der zuletzt gesunkene Auftragseingang: Im dritten Quartal lagen die Neuaufträge gut 15 Prozent unter dem Vorjahr - nach neun Monaten ergibt sich mit rund 1,5 Milliarden Euro aber immer noch ein Plus von fast zwölf Prozent.

/tav/mis/jha/

KÖLN (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Übernahme-Finanzierung drückt DEUTZ-Aktie - Kapitalerhöhung gestartet
DEUTZ-Aktie steigt nach Ausbau des Rüstungsgeschäfts durch Partnerschaft
DEUTZ-Aktie verliert: Chef sieht Vergangenheit als Spitzensportler als Vorteil für seine Tätigkeit

Bildquelle: DEUTZ AG

Nachrichten zu DEUTZ AGmehr Nachrichten

Analysen zu DEUTZ AGmehr Analysen

10.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
04.09.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
08.08.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
07.08.25 DEUTZ Kaufen DZ BANK
24.07.25 DEUTZ Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

DEUTZ AG 7,93 -0,81% DEUTZ AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen