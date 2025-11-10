DEUTZ Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Deutz von 9,70 auf 9,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Motorenbauer habe ein insgesamt ordentliches drittes Jahresviertel mit einer guten Marge verzeichnet, schrieb Thorsten Reigber am Montag mit Blick auf die jüngsten Zahlen. In Reaktion auf den eingetrübten Jahresausblick habe er aber seine Ergebnisprognosen für die Jahre 2025 bis 2027 reduziert./rob/edh/ag
Analysen zu DEUTZ AG
|09:38
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|10.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|04.09.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|08.08.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
