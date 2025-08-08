DEUTZ Aktie
|8,87EUR
|0,55EUR
|6,61%
WKN: 630500 / ISIN: DE0006305006
DEUTZ Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Deutz nach Zahlen von 10,30 auf 11,30 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das zweite Quartal des Motorenherstellers habe von Kostensenkungen profitiert, schrieb Analyst Jorge Gonzalez Sadornil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Zudem seien positive Impulse aus dem rüstungsbezogenen Geschäft absehbar. Deutz bleibe ein äußerst aussichtsreicher Wert./rob/mf/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DEUTZ AG Buy
|
Unternehmen:
DEUTZ AG
|
Analyst:
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|
Kursziel:
11,30 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8,51 €
|
Abst. Kursziel*:
32,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,47%
|
Analyst Name::
Jorge Gonzalez Sadornil
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DEUTZ AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zum Handelsstart freundlich (finanzen.at)
|
07.08.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
07.08.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Freundlicher Handel: SDAX mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
07.08.25
|ROUNDUP: Motorenbauer Deutz kann stark zulegen - Aktie auf Sechsjahreshoch (dpa-AFX)
|
07.08.25
|AKTIE IM FOKUS: Deutz schnellen auf hoch seit sechs Jahren (dpa-AFX)
|
07.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|EQS-News: DEUTZ legt Halbjahreszahlen vor: Deutliches Umsatzwachstum und starker Auftragseingang trotz herausforderndem Marktumfeld (EQS Group)
Analysen zu DEUTZ AGmehr Analysen
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.06.25
|DEUTZ Buy
|Warburg Research
|03.06.25
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|17.11.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.08.23
|DEUTZ Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|DEUTZ AG
|8,76
|5,29%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:12
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.25
|Scout24 Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Assicurazioni Generali Verkaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Deutsche Beteiligungs Buy
|Baader Bank
|07.08.25
|Beiersdorf Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Allianz Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Henkel vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|07.08.25
|Apple Halten
|DZ BANK
|07.08.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.25
|Stellantis Market-Perform
|Bernstein Research
|07.08.25
|Siemens Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.08.25
|Unilever Buy
|Deutsche Bank AG