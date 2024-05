Aktienempfehlung DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: Bernstein Research bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für DHL Group nach Zahlen von 46,50 auf 45,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das operative Ergebnis des Logistikkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, was vor allem wohl den europäischen Nachfragetrends im Express-Bereich geschuldet sein dürfte, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er erwartet aber weiterhin eine Erholung.

Aktieninformation im Fokus: Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Bernstein Research-Empfehlung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 08:46 Uhr um 1,0 Prozent auf 38,31 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 17,46 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 60 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2024 fiel die Aktie um 10,4 Prozent zurück. DHL Group (ex Deutsche Post) dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 01.08.2024 präsentieren.

