Alcon Aktie
WKN DE: A2PDXE / ISIN: CH0432492467
|
09.12.2025 17:14:42
Alcon Announces Renewed STAAR Surgical Acquisition Deal At $30.75/Share In Cash
(RTTNews) - Alcon Inc. (ALC), Tuesday announced an amended merger agreement for the acquisition of STAAR Surgical Company (STAA), intending to purchase outstanding stock of the latter for $30.75 per share in cash.
The renewed price represents an additional approximately $150 million in equity value for stockholders.
Alcon intends to finance the transaction through the issuance of short- and long-term credit facilities.
The company expects the transaction to be accretive to earnings in year two. The deal is anticipated to close in early 2026.
Currently, ALC is trading at $79.67, up 1.23 percent on the New York Stock Exchange.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Alcon AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel in Zürich: SLI fällt zum Start zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Zürich: SMI verliert zum Start (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zuversicht in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Gewinne (finanzen.at)
|
08.12.25
|SMI-Handel aktuell: SMI beendet die Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
08.12.25
|Gewinne in Zürich: Am Nachmittag Gewinne im SLI (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
08.12.25
|Montagshandel in Zürich: SMI mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
08.12.25
|Zurückhaltung in Zürich: SLI gibt zum Start nach (finanzen.at)
Analysen zu Alcon AGmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Alcon AG
|67,86
|0,21%
|STAAR Surgical Company
|20,12
|-7,11%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Zinsentscheid rückt näher: ATX steigt -- DAX legt leicht zu -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich überwiegend in Rot
Während sich der heimische Aktienmarkt am Dienstag freundlich präsentiert, verbucht auch der deutsche Leitindex Gewinne. An den Börsen in den USA tut sich nicht viel. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen weitestgehend rote Vorzeichen aus.