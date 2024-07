Allianz-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG

Die Schweizer Großbank UBS hat Allianz SE auf "Neutral" mit einem Kursziel von 287 Euro belassen. Seine bevorzugten europäischen Versicherertitel vor den anstehenden Quartals- und Halbjahreszahlen seien Admiral, Munich Re, Lancashire, Legal & General, St James's Place und Baloise, schrieb Analyst Will Hardcastle in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Bei Allianz und Swiss Re sieht er hingegen ein geringfügig negatives Chance/Risiko-Profil.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Allianz-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Allianz-Aktie notierte um 13:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 260,30 EUR. Also weist das Papier noch Spielraum von 10,26 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 178 492 Allianz-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 13,3 Prozent nach oben. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Allianz am 08.08.2024 präsentieren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

