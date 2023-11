Allianz-Aktie legt zu: Berenberg hat Einstufung von Allianz belassen

"Hoffentlich Allianz versichert" - diesen alten Werbeslogan der Münchner könne man fast eins zu eins auf die Anlagestory anwenden, schrieb Analyst Michael Huttner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Versicherer zeige nämlich weiter Stärke und erfülle die Ansprüche.

Die Allianz-Aktie steigt via XETRA zeitweise um 0,61 Prozent auf 232,40 Euro.

/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2023 / 17:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

HAMBURG (dpa-AFX Broker)