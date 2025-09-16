Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|Tür geöffnet
|
16.09.2025 20:00:00
Alphabet-Aktie mit leichtem Plus: Youtube integriert KI in Shorts und Livestreams
Hinter der Kamera bekommen Videoautoren die Möglichkeit, sich von Künstlicher Intelligenz Reaktionen von Zuschauern auf ihre Beiträge zusammenfassen zu lassen. Die Software kann auf dieser Basis auch Themen für weitere Videos vorschlagen. Nach Livestreams soll KI bei der Auswahl von Fragmenten für Kurzclips daraus helfen.
Zu weiteren neuen Funktionen gehört die Möglichkeit, Livestreams gleichzeitig in Hoch- und Querformat zu übertragen, damit Nutzer auf verschiedenen Arten von Geräten das passende Bild bekommen.
Youtube gab auch bekannt, dass in den vergangenen vier Jahren mehr als 100 Milliarden Dollar an Videoautoren und Medienunternehmen ausgeschüttet worden seien. Die Plattform nimmt Geld hauptsächlich durch Werbeerlöse ein.
Die Alphabet-Aktie legt an der NASDAQ zeitweise 0,17 Prozent auf 252,18 US-Dollar zu.
NEW YORK (dpa-AFX)
Analysen zu Alphabet C (ex Google)
Aktien in diesem Artikel
|Alphabet C (ex Google)
|214,90
|0,35%
