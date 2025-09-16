Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|KI im Fokus
|
16.09.2025 17:09:06
Alphabet-Aktie in Rot: Google investiert massiv in UK - Milliarden fließen in neue Projekte
Das Zentrum nördlich von London werde dazu beitragen, die wachsende Nachfrage nach Googles KI-gestützten Diensten wie Google Cloud, Workspace, Search und Maps zu decken. Google rechnet mit der Schaffung von jährlich 8.250 Arbeitsstellen im Vereinigten Königreich.
Die milliardenschwere Investition zeige das starke Vertrauen in die britische Wirtschaft "und die Stärke unserer Partnerschaft mit den USA", sagte die britische Finanzministerin Rachel Reeves. "Sie wird über viele Jahre Arbeitsplätze schaffen und das Wirtschaftswachstum fördern." Ab heute ist US-Präsident Donald Trump zu einem dreitägigen Staatsbesuch in Großbritannien zu Gast.
Im NASDAQ-Handel zeigt sich die Alphabet-Aktie zeitweise 0,36 Prozent leichter bei 250,86 US-Dollar.
/mj/DP/stk
LONDON (dpa-AFX)
