Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|Duane Arnold Energy Center
|
28.10.2025 08:27:39
Alphabet-Aktie: US-Atomkraftwerk wird für Google-KI wieder gängig gemacht
Das Duane Arnold Energy Center im Bundesstaat Iowa soll Anfang 2029 wieder ans Netz gehen und vor allem Google beliefern. Der Internet-Konzern werde den Strom 25 Jahre lang abnehmen, teilte der Betreiber NextEra Energy mit. Das Atomkraftwerk war 2020 abgeschaltet worden.
Der Betrieb Künstlicher Intelligenz benötigt viel Strom - und mit der verstärkten Nutzung der Software steigt der Bedarf der Tech-Konzerne schnell an. Sie setzen verstärkt auf Atomenergie.
So wurde vor einem Jahr angekündigt, dass ein Reaktor im stillgelegten US-Atomkraftwerk Three Mile Island wieder hochgefahren wird, um Strom für Microsoft-Rechenzentren zu liefern. Der Facebook-Konzern Meta Platforms sicherte sich für 20 Jahre die gesamte Energieproduktion eines Kernkraftwerks im Bundesstaats Illinois. Und Google will ab 2030 Energie aus neuartigen kleinen Reaktoren des Entwicklers Kairos Power einkaufen.
/so/DP/zb
JUNO BEACH (dpa-AFX)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)mehr Analysen
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.10.25
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.09.25
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
