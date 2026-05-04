PayPal Aktie
WKN DE: A14R7U / ISIN: US70450Y1038
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04.05.2026 15:44:40
Alphaville’s tepid takes on GameStop vs eBay
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Analysen zu PayPal Inc
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Aktien in diesem Artikel
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|77 425,00
|0,00%
|eBay Inc.
|93,33
|-0,07%
|GameStop Corp
|20,36
|-0,59%
|PayPal Inc
|43,00
|-0,06%
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