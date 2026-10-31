Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
|
31.10.2026 06:24:03
Amazon: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors
On its third-quarter 2026 earnings call, held on Oct. 29, 2026, Amazon (NASDAQ:AMZN) projected that Amazon Web Services (AWS), its cloud computing arm, can become a trillion-dollar revenue business within the next five to 10 years. Capital expenditures, or capex, are increasing to meet massive artificial intelligence (AI) infrastructure demand while retail operating margins expand.
Three key takeaways from management's call explain how these investments shape the long-term outlook for shareholders.
AWS accelerated its revenue growth to 39.3% year over year in the third quarter. The segment reached an annualized revenue run rate of $184 billion as expanding cloud migrations and enterprise demand for AI compute capacity drive multiyear commitments.
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Amazon
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 2: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones verliert am Freitagnachmittag (finanzen.at)
|
30.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones am Freitagmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
30.10.26
|AKTIEN IM FOKUS: Intel und Amazon verschärfen KI-Sorgen der Anleger (dpa-AFX)
|
30.10.26
|ROUNDUP 2: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie (dpa-AFX)
|
30.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones notiert zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
30.10.26
|ROUNDUP: Amazon wächst mit Cloud - Hohe KI-Ausgaben lasten auf der Aktie (dpa-AFX)
|
30.10.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Ziel für Amazon auf 370 Dollar - 'Buy' (dpa-AFX)
Analysen zu Amazon
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
|30.10.26
|Amazon Kaufen
|DZ BANK
|30.10.26
|Amazon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|Amazon Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Amazon
|215,10
|6,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.