Amazon Aktie
|201,95EUR
|-0,75EUR
|-0,37%
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Amazon mit einem Kursziel von 330 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Amazon habe ein durchwachsenes bis enttäuschendes Quartal hinter sich, schrieb Brad Erickson am Freitag nach einer eingehenderen Betrachtung der Zahlen. Dass Amazon nach der Enttäuschung in der Cloud-Sparte AWS hier für 2027 und 2028 jeweils ein mehr als 40-prozenziges Wachstum anstrebe, solle wohl die Anleger beruhigen, dass die Investitionen in beiden Jahren nicht mehr signifikant steigen dürften./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 05:49 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330,00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 243,79
|
Abst. Kursziel*:
35,36%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 243,79
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,36%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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