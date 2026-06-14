Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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14.06.2026 14:26:00
Amazon-CEO soll Fable-Sperre ausgelöst haben
Amazons CEO soll die US-Regierung dazu gebracht haben, die strengen Regeln für Anthropics neues KI-Modell Fable zu verhängen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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