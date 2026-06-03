Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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04.06.2026 01:06:07
Amazon Ring Sued for Facial Recognition Technology: Here's Why It May Violate Privacy Laws
Ring's face-detecting AI is problematic, but it's far from the only security brand to use it.Weiter zum vollständigen Artikel bei Cnet
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