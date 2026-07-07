Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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07.07.2026 16:31:03
Amazon seeks to raise at least US$25 billion from bond sale
The company is selling the debt in as many as eight tranches, ranging from three to 40 yearsWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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