NVIDIA Aktie

NVIDIA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Bilanz im Blick 05.11.2025 20:05:00

AMD-Aktie dreht ins Plus: NVIDIA-Konkurrent verfehlt Erwartungen beim Gewinn - Umsatz zieht kräftig an

AMD-Aktie dreht ins Plus: NVIDIA-Konkurrent verfehlt Erwartungen beim Gewinn - Umsatz zieht kräftig an

Chiphersteller und NVIDIA-Konkurrent AMD hat am Dienstag nachbörslich seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vorgelegt.

Das Quartal endete für AMD mit einem Gewinnplus. Der Gewinn je Aktie stieg von 0,470 US-Dollar auf 0,75 US-Dollar und lag damit jedoch unter den Erwartungen der Analysten, die im Schnitt mit einem Gewinn von 1,17 US-Dollar je Aktie gerechnet hatten.

Auch beim Umsatz zeigte sich eine positive Entwicklung: Nach 6,82 Milliarden US-Dollar im Vorjahr erzielte AMD diesmal 9,2 Milliarden US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzungen von 8,76 Milliarden US-Dollar.

Die AMD-Aktie reagiert an der NASDAQ zeitweise mit einem Kursplus von 3,22 Prozent auf 258,19 US-Dollar, nachdem sie zunächst im Minus notiert hatte.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

NVIDIA, AMD & Co.: Fondsmanager schlagen Alarm bei KI-Aktien - Parallelen zur Dotcom-Blase

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten