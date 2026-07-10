QUALCOMM Aktie

QUALCOMM für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 883121 / ISIN: US7475251036

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10.07.2026 13:30:00

AMD vs. Qualcomm: Which AI PC Stock Has the Better Long-Term Setup?

AMD (NASDAQ: AMD) and Qualcomm (NASDAQ: QCOM) are fighting for the AI PC upgrade cycle, where NPUs, battery life, and on-device AI could finally push consumers and businesses to replace older laptops. The bullish case is not just faster chips. It is a potential multi-year refresh cycle that could reshape demand across the PC market.Stock prices used were the market prices of June 29, 2026. The video was published on July 9, 2026.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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