eBay Aktie
WKN: 916529 / ISIN: US2786421030
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18.11.2026 18:20:02
American Express vs. PayPal: Comparing Total Quarterly Revenue Scale
American Express (NYSE:AXP) primarily generates its revenue by providing a comprehensive suite of charge and credit payment card solutions, robust network infrastructure services, and a diverse variety of travel-related offerings for global consumers and corporate clients.
It recently faced a $350 million regulatory civil money penalty regarding internal compliance program deficiencies and initiated a global workforce restructuring while completing an acquisition of a digital dining platform.
PayPal (NASDAQ:PYPL) earns its revenue by operating a worldwide technological framework that facilitates digital financial transactions, international money transfers, and comprehensive payment processing services for both commercial merchants and individual consumers.
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Nachrichten zu eBay Inc.
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13.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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06.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.10.26
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23.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte eine eBay-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ Composite Index-Wert eBay-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in eBay von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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12.10.26
|Verluste in New York: S&P 500 am Montagnachmittag im Minus (finanzen.at)
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12.10.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite zeigt sich am Mittag leichter (finanzen.at)
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12.10.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu eBay Inc.
Aktien in diesem Artikel
|American Express Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.10 Shs
|36 060,00
|1,41%
|American Express Co.
|287,80
|0,17%
|eBay Inc Cert Deposito Arg Repr 1 Sh
|104 775,00
|4,51%
|eBay Inc.
|110,18
|-0,61%
|PayPal Inc
|52,77
|0,00%