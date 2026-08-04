Amgen Inc. Profit Rises In Q2

(RTTNews) - Amgen Inc. (AMGN) announced earnings for its second quarter that Increases, from last year

The company's bottom line totaled $2.375 billion, or $4.37 per share. This compares with $1.432 billion, or $2.65 per share, last year.

Excluding items, Amgen Inc. reported adjusted earnings of $3.423 billion or $6.29 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.5% to $10.054 billion from $9.179 billion last year.

Amgen Inc. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $2.375 Bln. vs. $1.432 Bln. last year. -EPS: $4.37 vs. $2.65 last year. -Revenue: $10.054 Bln vs. $9.179 Bln last year.

-Guidance: Full year EPS guidance: $ 22.30 To $ 23.50 Full year revenue guidance: $ 38.2 B To $ 39.4 B