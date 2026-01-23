Analyse: DZ BANK senkt BASF-Aktie auf Halten

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich intensiv mit dem BASF-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 12:33 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 45,56 EUR ab. Bisher wurden heute 786 898 BASF-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 2,5 Prozent aufwärts.

