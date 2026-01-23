BASF Aktie

BASF für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111

Aktienempfehlung 23.01.2026 12:49:48

Analyse: DZ BANK senkt BASF-Aktie auf Halten

Analyse: DZ BANK senkt BASF-Aktie auf Halten

DZ BANK-Analyst Peter Spengler hat sich intensiv mit dem BASF-Papier auseinandergesetzt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat BASF von "Kaufen" auf "Halten" abgestuft und den fairen Wert von 55 auf 50 Euro gesenkt. Eine weitere Gewinnwarnung des Chemiekonzerns im Rahmen vorläufiger Jahreszahlen habe für Ernüchterung gesorgt, schrieb Peter Spengler in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er senkte seine operativen Gewinnprognosen und geht auch von sinkenden Konsensschätzungen aus.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der DZ BANK-Empfehlung

Um 12:33 Uhr rutschte die BASF-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 45,56 EUR ab. Bisher wurden heute 786 898 BASF-Aktien gehandelt. Für die Aktie ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 2,5 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 09:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 10:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: BASF SE

