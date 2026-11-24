NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BASF anlässlich des Kapitalmarktages auf "Underperform" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Chemiekonzern habe die Ziele für 2028 bestätigt und ein langfristiges Umsatzpotenzial für die Agrarsparte beziffert, schrieb Priyanka Patel in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 03:38 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.