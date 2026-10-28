BASF Aktie
|51,92EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach Quartalszahlern mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Hold" belassen. Das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) liege klar über den Erwartungen, während der angehobene Ebitda-Ausblick diesen entspreche, schrieb Marcus Dunford-Castro am Mittwoch in seiner ersten Reaktion./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
51,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-13,73%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
51,92 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-15,25%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|51,50
|-0,81%
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|08:17
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Deutsche Bank Overweight
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|07:48
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|Beiersdorf Hold
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