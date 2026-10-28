BASF Aktie
|52,81EUR
|0,89EUR
|1,71%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BASF nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 64 Euro belassen. Analyst Peter Spengler attestierte dem Chemiekonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie angesichts einer angehobenen Ergebnisprognose starke Kerngeschäfte. Er erwähnte noch die Sondierungen rund um eine Evonik-Übernahme und den näher rückenden Börsengang der Agrarsparte. Für diese werde Mitte 2027 die Börsenreife angestrebt./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 15:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Kaufen
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
52,24 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
52,80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Peter Spengler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BASF
Analysen zu BASF
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|20.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|14.10.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|29.09.26
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|08:41
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:48
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,82
|1,73%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:07
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|17:05
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|16:45
|Under Armour Buy
|UBS AG
|16:44
|Coca-Cola Buy
|UBS AG
|16:06
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:08
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|14:10
|Novo Nordisk Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13:07
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:58
|Saint-Gobain Sell
|UBS AG
|12:57
|Lenzing neutral
|Deutsche Bank AG
|12:35
|GSK Outperform
|Bernstein Research
|12:06
|Novartis Neutral
|UBS AG
|12:05
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12:05
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:04
|Unilever Sell
|UBS AG
|12:03
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:03
|Santander Buy
|UBS AG
|12:03
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12:02
|Deutsche Bank Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:32
|Saint-Gobain Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|11:19
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:18
|Stellantis Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:08
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:07
|Saint-Gobain Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:03
|DWS Group Outperform
|RBC Capital Markets
|11:03
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|11:01
|CA Immobilien accumulate
|Erste Group Bank
|11:00
|Santander Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:59
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|10:59
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|10:58
|Danone Buy
|UBS AG
|10:53
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:50
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|10:49
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:37
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|10:37
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|10:36
|Delivery Hero Neutral
|UBS AG
|10:36
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:35
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:33
|Delivery Hero Outperform
|Bernstein Research
|10:33
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:32
|DWS Group Buy
|UBS AG
|10:29
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:28
|Beiersdorf Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|AstraZeneca Hold
|Deutsche Bank AG
|10:20
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|10:19
|Merck Hold
|Deutsche Bank AG
|10:16
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG