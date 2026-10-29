BASF Aktie
|53,30EUR
|0,79EUR
|1,50%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BASF von 50,00 auf 51,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Sebastian Bray hob am Mittwoch nach dem Quartalsbericht seine Schätzungen an, vornehmlich aufgrund höherer Preise. Dieser Auftrieb dürfte aber bis 2028 aufgrund immenser globaler Kapazitäten wieder schwinden. Mit einer weiteren Stärke der Aktien rechnet er angesichts der relativ üppigen Bewertung nicht./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
51,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
52,68 €
|
Abst. Kursziel*:
-2,24%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
53,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,38%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|53,24
|1,39%
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
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