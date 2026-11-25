BASF Aktie
|49,23EUR
|-0,09EUR
|-0,18%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BASF nach einem Kapitalmarkttag mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Underperform" belassen. Der Chemiekonzern habe einen starken Fokus auf Selbsthilfemaßnahmen und Innovationen, um das Kerngeschäft zu stärken, schrieb Priyanka Patel in dem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Die Ziele für die Barmittelentwicklung erschienen indes herausfordernd, und in der beeindruckenden Agrarlösungs-Pipeline sei die Volatilität im Saatgutgeschäft höher als von ihm erwartet./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 18:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Underperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
49,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,20%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
49,23 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-10,61%
|
Analyst Name::
Priyanka Patel
|
KGV*:
-
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|29.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,40
|0,17%
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|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
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