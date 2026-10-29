BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat das Kursziel für BASF nach Zahlen von 61 auf 59 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach den starken Zahlen zum dritten Quartal und der Vorsicht für das vierte gebe es einige schwierige Fragen hinsichtlich der weiteren Entwicklung, schrieb James Hooper am Mittwoch. Unter anderem beträfen diese die Evonik-Ambitionen, die zyklischen Bedingungen in der Basischemie oder auch die konkreteren EU-Unterstützungen für die europäische Chemiebranche. Der Analyst senkte seine Schätzungen für das operative Ergebnis 2027 und geht nun von einem Rückgang im Jahresvergleich aus. Möglicherweise sei es Zeit, einige der jüngsten Kursgewinne einzustreichen./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 20:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2026 / 05:01 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
52,24 €
|
Abst. Kursziel*:
12,94%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
52,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,59%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.10.26
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|BASF Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.26
|BASF Neutral
|UBS AG
|16.07.26
|BASF Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|52,60
|0,17%
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