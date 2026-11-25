BASF Aktie
|49,59EUR
|0,27EUR
|0,55%
WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BASF nach dem Kapitalmarkttag 2026 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die dort getroffenen Aussagen des Unternehmens bestärkten ihn in seiner Ansicht, dass BASF längerfristig ein "relativer Sieger" unter den europäischen Chemiewerten sein werde, schrieb James Hooper in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./rob/bek/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 22:23 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Outperform
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
59,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
49,00 €
|
Abst. Kursziel*:
20,41%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
49,59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,99%
|
Analyst Name::
James Hooper
|
KGV*:
-
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|29.10.26
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|29.10.26
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Aktien in diesem Artikel
|BASF
|49,53
|0,44%
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|DZ BANK
|17:05
|OMV buy
|UBS AG
|16:43
|Hannover Rück Kaufen
|DZ BANK
|16:43
|Aurubis Halten
|DZ BANK
|16:42
|STRATEC Halten
|DZ BANK
|16:27
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:16
|Sanofi Overweight
|Barclays Capital
|12:52
|Eni Buy
|UBS AG
|12:23
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|Sanofi Buy
|Deutsche Bank AG
|12:20
|ams-OSRAM Buy
|UBS AG
|12:16
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:15
|BP Buy
|UBS AG
|12:13
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|Nestlé Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|L'Oréal Neutral
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|12:02
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:00
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:38
|easyJet Neutral
|UBS AG
|11:37
|Prosus Buy
|UBS AG
|11:36
|AXA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:35
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:26
|Diageo Hold
|Deutsche Bank AG
|11:26
|Meta Platforms Buy
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|11:25
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|11:25
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