BASF Aktie
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WKN DE: BASF11 / ISIN: DE000BASF111
BASF Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für BASF nach einer Investorenveranstaltung in New York mit einem Kursziel von 51,50 Euro auf "Hold" belassen. Der Konzernchef Markus Kamieth habe den Eindruck vermittelt, dass das kurzfristige Geschäft robust verlaufe, schrieb Sebastian Bray am Dienstag in seiner Nachbetrachtung. Es herrsche jedoch eine gewisse Unsicherheit darüber, ob die vom Iran-Krieg getriebene Profitabilität im Bereich der Upstream-Chemikalien auch 2027 wieder erreicht werden könne. Die Messlatte für das kommende Jahr liege hoch, doch der Fokus liege vor allem auf einem möglichen Evonik-Deal. Die Spekulationen darüber dürften noch einige Monate ohne eine Entscheidung anhalten./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2026 / 08:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BASF Hold
|
Unternehmen:
BASF
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
51,50 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
54,05 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,72%
|
Rating update:
Hold
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Kurs aktuell:
54,39 €
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Abst. Kursziel aktuell:
-5,31%
|
Analyst Name::
Sebastian Bray
|
KGV*:
-
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