WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881

03.10.2025 11:07:38

ANALYSE-FLASH: Barclays hebt Ziel für Kion auf 66 Euro - 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion (KION GROUP) von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

