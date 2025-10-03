KION GROUP Aktie

03.10.2025 10:09:19

KION GROUP Overweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
Unternehmen:
KION GROUP AG 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
59,00 € 		Abst. Kursziel*:
11,86%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58,45 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
Analyst Name::
Timothy Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

