KION GROUP Aktie
|58,45EUR
|-0,60EUR
|-1,02%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Kion von 65 auf 66 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Trends in der Warenlagerlogistik setzten sich fort, schrieb Timothy Lee in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Branche. Er rechnet mit Auftragswachstum im dritten Quartal. Bei Kion sieht er Überraschungspotenzial im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) dank der schnelleren Abwicklungszeiten im E-Commerce./ag/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 15:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.10.2025 / 02:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Overweight
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
11,86%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
58,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
12,92%
|
Analyst Name::
Timothy Lee
|
KGV*:
-
