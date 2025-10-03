KION GROUP Aktie
|59,05EUR
|0,10EUR
|0,17%
WKN DE: KGX888 / ISIN: DE000KGX8881
KION GROUP Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Kion vor den am 30. Oktober erwarteten Quartalszahlen von 61 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Outperform" belassen. Die Geschäftsentwicklung des Gabelstaplerkonzerns dürfte im dritten Quartal solide gewesen sein und den Zielen des Unternehmens entsprochen haben, schrieb Philippe Lorrain in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/ck/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2025 / 17:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: KION GROUP AG Outperform
|
Unternehmen:
KION GROUP AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
62,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
59,00 €
|
Abst. Kursziel*:
5,08%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
59,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,00%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Nachrichten zu KION GROUP AGmehr Nachrichten
|
30.09.25
|MDAX-Papier KION GROUP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein KION GROUP-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
29.09.25
|EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, buy (EQS Group)
|
29.09.25
|EQS-DD: KION GROUP AG: Hans Michael Larsson, Kauf (EQS Group)
|
26.09.25
|Börse Frankfurt: MDAX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
26.09.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX-Anleger greifen zum Start zu (finanzen.at)
|
25.09.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
25.09.25
|Schwacher Handel: MDAX am Donnerstagnachmittag schwächer (finanzen.at)
Analysen zu KION GROUP AGmehr Analysen
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|01.08.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|31.07.25
|KION GROUP Buy
|Baader Bank
|29.02.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|23.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|09.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|04.01.24
|KION GROUP Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.08.25
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.25
|KION GROUP Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|KION GROUP AG
|59,05
|0,17%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:40
|TotalEnergies Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:30
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:29
|Eni Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:28
|Shell Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:05
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:04
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:00
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:59
|BASF Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:58
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:27
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Aumovio Buy
|UBS AG
|02.10.25
|Aumovio Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|KION GROUP Outperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Volkswagen Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Tesla Sell
|UBS AG
|02.10.25
|BASF Neutral
|UBS AG
|02.10.25
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.25
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|02.10.25
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|02.10.25
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.25
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.25
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.10.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|02.10.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.10.25
|Apple Neutral
|UBS AG