ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank hebt Ziel für SAF-Holland auf 22 Euro - 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für SAF-Holland (SAF-HOLLAND SE) vor Quartalszahlen von 20 auf 22 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Nutzfahrzeugzulieferer sei niedrigeren Volumina frühzeitig mit Anpassungen in der Produktion begegnet, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen Synergien mit der übernommenen Haldex./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2024 / 08:02 / CET

