Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX am Mittwochmittag mit positivem Vorzeichen

Der SDAX zeigt heute eine positive Tendenz.

Um 12:10 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 1,54 Prozent höher bei 16 192,87 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 80,241 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,298 Prozent auf 15 994,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 946,82 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der SDAX bei 15 993,41 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 16 195,95 Punkten.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1,45 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 149,49 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 13 248,48 Punkten auf.

Der Index legte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,60 Prozent zu. Der SDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 206,72 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 13 183,63 Punkten.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich aktuell Medios (+ 13,72 Prozent auf 14,42 EUR), JENOPTIK (+ 10,54 Prozent auf 20,56 EUR), INDUS (+ 9,93 Prozent auf 23,80 EUR), secunet Security Networks (+ 6,26 Prozent auf 180,00 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 5,52 Prozent auf 14,52 EUR). Auf der Verliererseite im SDAX stehen derweil Springer Nature (-1,59 Prozent auf 21,65 EUR), BVB (Borussia Dortmund) (-1,18 Prozent auf 3,35 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1,04 Prozent auf 23,85 EUR), Alzchem Group (-0,75 Prozent auf 133,20 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-0,54 Prozent auf 1,83 EUR).

Blick in den SDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie das größte Handelsvolumen im SDAX auf. 686 945 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 6,472 Mrd. Euro weist die Schaeffler-Aktie im SDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,93 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Mutares-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 10,29 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

