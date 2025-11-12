Pluszeichen in Frankfurt: SDAX mit Gewinnen

Der SDAX gewinnt im XETRA-Handel um 15:42 Uhr 1,51 Prozent auf 16 188,30 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 80,241 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,298 Prozent auf 15 994,32 Punkte an der Kurstafel, nach 15 946,82 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 16 228,63 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 15 993,41 Punkten lag.

SDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der SDAX bislang ein Plus von 1,42 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 17 124,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.08.2025, lag der SDAX-Kurs bei 17 149,49 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 12.11.2024, einen Wert von 13 248,48 Punkten auf.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2025 bereits um 16,57 Prozent. Bei 18 206,72 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 13 183,63 Zähler.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im SDAX sind derzeit Medios (+ 17,67 Prozent auf 14,92 EUR), JENOPTIK (+ 12,26 Prozent auf 20,88 EUR), INDUS (+ 11,09 Prozent auf 24,05 EUR), secunet Security Networks (+ 7,56 Prozent auf 182,20 EUR) und SAF-HOLLAND SE (+ 5,81 Prozent auf 14,56 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen hingegen Springer Nature (-3,64 Prozent auf 21,20 EUR), PVA TePla (-2,44 Prozent auf 22,40 EUR), Alzchem Group (-2,09 Prozent auf 131,40 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-1,26 Prozent auf 86,40 EUR) und MBB SE (-1,24 Prozent auf 190,40 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie. 1 186 585 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im SDAX macht die Schaeffler-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 6,472 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

SDAX-Fundamentalkennzahlen

2025 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Mutares-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,29 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at