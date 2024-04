ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Mercedes-Benz auf 'Buy' - Ziel 97 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 97 Euro belassen. Die verfehlten Erwartungen an die Pkw-Sparte würden Fragen aufwerfen, trotz einer starken Entwicklung der Barmittel, schrieb Analyst George Galliers in einer am Dienstag vorliegenden Studie./ajx/la

