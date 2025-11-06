Mercedes-Benz Group Aktie
|58,30EUR
|0,06EUR
|0,10%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
06.11.2025 12:02:05
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
61,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
58,51 €
|
Abst. Kursziel*:
4,26%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,63%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
05.11.25
|Optimismus in Frankfurt: LUS-DAX notiert letztendlich im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|DAX aktuell: DAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Plus (finanzen.at)
|
05.11.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zeigt sich letztendlich fester (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: LUS-DAX klettert nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 in Rot (finanzen.at)
|
05.11.25
|Börse Frankfurt: So performt der DAX nachmittags (finanzen.at)
|
05.11.25
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
05.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zeigt sich am Mittwochmittag schwächer (finanzen.at)