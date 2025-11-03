Mercedes-Benz Group Aktie
|56,22EUR
|-1,24EUR
|-2,16%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 54 auf 56 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Autobauer habe im dritten Quartal die Gewinnerwartungen dank Kostensenkungen und operativer Effizienzsteigerungen und trotz anhaltender Herausforderungen durch US-Zölle und China übertroffen, schrieb Tom Narayan in einer am Montag vorliegenden Studie. Zudem habe das Management einen Aktienrückkauf im Volumen von bis zu 2 Milliarden Euro sowie laufende Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 15:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
