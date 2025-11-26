Bayer Aktie

Bayer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017

Euro STOXX 50 im Fokus 26.11.2025 09:29:39

Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50-Börsianer greifen zum Start zu

Das macht der Euro STOXX 50 am Morgen.

Der Euro STOXX 50 steigt im STOXX-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent auf 5 609,78 Punkte. Damit kommen die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 4,734 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,178 Prozent höher bei 5 583,82 Punkten, nach 5 573,91 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 5 583,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5 616,91 Punkten lag.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 1,56 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, den Wert von 5 674,50 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.08.2025, stand der Euro STOXX 50 noch bei 5 383,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.11.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4 761,99 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2025 bereits um 14,07 Prozent aufwärts. 5 818,07 Punkte markierten den Höchststand des Euro STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Euro STOXX 50 aktuell

Zu den Top-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Rheinmetall (+ 2,32 Prozent auf 1 502,00 EUR), Siemens Energy (+ 2,29 Prozent auf 109,30 EUR), Bayer (+ 1,18 Prozent auf 31,20 EUR), Deutsche Bank (+ 1,12 Prozent auf 30,22 EUR) und DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,02 Prozent auf 44,49 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil Deutsche Börse (-0,81 Prozent auf 219,30 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,80 Prozent auf 96,42 EUR), BMW (-0,62 Prozent auf 87,10 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,27 Prozent auf 58,06 EUR) und Deutsche Telekom (-0,25 Prozent auf 27,55 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. 175 700 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Die ASML NV-Aktie dominiert den Euro STOXX 50 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 332,872 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BNP Paribas-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com

14.11.25 Deutsche Telekom Buy UBS AG
13.11.25 Deutsche Telekom Kaufen DZ BANK
13.11.25 Deutsche Telekom Outperform Bernstein Research
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Deutsche Bank AG
13.11.25 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
