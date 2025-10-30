Mercedes-Benz Group Aktie
|57,27EUR
|0,43EUR
|0,76%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
30.10.2025 06:28:59
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
68,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
57,07 €
|
Abst. Kursziel*:
19,15%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
57,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
18,74%
|
Analyst Name::
Jose M Asumendi
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Nachrichten
|
29.10.25
|Zurückhaltung in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt zum Handelsende (finanzen.at)
|
29.10.25
|Börse Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels leichter (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 nachmittags mit Kursplus (finanzen.at)
|
29.10.25
|Mittwochshandel in Frankfurt: DAX zeigt sich am Nachmittag schwächer (finanzen.at)
|
29.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX liegt nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.25
|ROUNDUP 2/Nach Gewinneinbruch: Warum es bei Mercedes nicht läuft (dpa-AFX)
|
29.10.25
|Aufschläge in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Mittwochmittag (finanzen.at)
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)mehr Analysen
|07:38
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:14
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|07:38
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:14
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|06:28
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.25
|Mercedes-Benz Group Buy
|Deutsche Bank AG
|09.10.25
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group Underweight
|Barclays Capital
|07:38
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:14
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:37
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|56,95
|0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:38
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:21
|Elmos Semiconductor Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Mercedes-Benz Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:55
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:47
|E.ON Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:37
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|UBS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:35
|Kontron Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|E.ON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:28
|Mercedes-Benz Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:19
|adidas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:15
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:15
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Deutsche Telekom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Siltronic Halten
|DZ BANK
|29.10.25
|HSBC Holdings Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BASF Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|29.10.25
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|29.10.25
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Boeing Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.25
|Rheinmetall Buy
|Jefferies & Company Inc.
|29.10.25
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|UBS AG
|29.10.25
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|29.10.25
|Deutsche Bank Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Merck Buy
|UBS AG
|29.10.25
|Visa Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Philips Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Iberdrola Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|HSBC Holdings Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Symrise Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|RENK Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|29.10.25
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG