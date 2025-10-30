Mercedes-Benz Group Aktie

56,72EUR -0,12EUR -0,21%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

30.10.2025 12:12:12

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 70 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Stuttgarter lieferten nun wieder ab, schrieb Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung des Quartalsberichts. Vor allem der Barmittelzufluss sei besser als gedacht./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
57,45 € 		Abst. Kursziel*:
37,51%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
56,81 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,06%
Analyst Name::
Tim Rokossa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

